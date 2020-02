Wird abgerissen: Die marode Turnhalle an der 1920-Schule. Foto: Archiv/Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die marode Turnhalle an der 1912-Schule wird abgerissen und an der Grundschule Fürstenau neu errichtet. Auf dem Gelände der 1912-Schule wird dafür ein Mulitfunktionsraum mit rund 120 Quadratmetern plus Funktionsräumen gebaut, der unter anderem von der Benedikt-Grundschule genutzt werden kann. Das hat der Samtgemeindeausschuss in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen.