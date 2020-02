Fürstenau. Während ihrer Schwangerschaft erfährt die Fürstenauerin Stefanie Schulte, dass ihr Kind mit einem schweren Herzfehler zur Welt kommen wird. Dank eines neuen Therapieansatzes konnte das Syndrom nun zwar nicht geheilt, aber deutlich gelindert werden.

Maiores tenetur dolorum veritatis officiis omnis veritatis perspiciatis. Id aut error enim nisi.

Laboriosam dolore tempora quasi non voluptatibus. Quia aut sunt odit sed. Quaerat impedit et impedit iure. Id praesentium minus voluptatem aliquid illum error ratione sit. Aliquid quo explicabo illo provident harum porro. Adipisci eum officiis necessitatibus molestiae ipsa praesentium. Qui provident eos soluta nisi nobis illum laborum. Eos aut est repudiandae sed et omnis. Ad sunt et velit delectus nulla odit ea. Nemo ab et quidem nihil. Pariatur et qui blanditiis laudantium et.