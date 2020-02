Berge. Bei einem Verkehrsunfall im Berger Ortsteil Dalvers sind am Freitagmorgen drei jungen Leute auf der Menslager Straße schwer verletzt worden. Sie waren auf dem Weg zur Berufsschule. Bei einem weiteren Unfall in der Gemeinde – dieses Mal auf der Bippener Straße – verunglückten zwei weiteren Personen. In beiden Fällen war die Fahrbahn offenbar vereist.

