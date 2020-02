Bippen. Im Kulturverein Lift war das Mathom Theater zu Besuch und verwandelte die Bühne am Rande von Bippen in eine fantastische Piratenwelt für Kinder. Das Stück „Käpt’n Knall und der Schatz von Samossa“ brachte viel Gelächter und Spaß mit sich.

