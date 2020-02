Weg frei für Neubau des Busbahnhofes an der IGS Fürstenau CC-Editor öffnen

Die Stadt Fürstenau will im Rahmen der Sanierung der Fürstenauer Innenstadt vorab den Parkplatz Pferdemarkt umgestalten und vergrößern. Deshalb wurden jetzt bereits zwei Bäume gefällt. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Bau des neuen Busbahnhofes an der IGS, die Neugestaltung des Parkplatzes am Pferdemarkt und die Sanierung des Alten Rathauses – das waren drei Themen mit denen sich der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung befasst hat.