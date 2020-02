Fürstenau. Es wird 2021 ein besonderes Ereignis für die Fürstenauer Landfrauen sein: Sie planen eine Fahrt nach Irland. Die Einzelheiten stellten Evelyn Popp vom Reisebüro Travel Art und Reiseleiterin Christiane Hans bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reinermann in Schwagstorf vor. Dort begrüßte das Vorstandsteam mit Irmgard Berens und Anne Wübbel die zahlreich erschienenen Landfrauen.

