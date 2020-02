Bippen. Um Rollatoren und Roulette geht es in dem neuen Stück, das die Theaterspieler in Vechtel im März aufführen werden. Sie freuen sich schon jetzt auf viel Publikum beim „Senioren-Roulette“, einer Komödie in drei Akten von Jennifer Hülser.

