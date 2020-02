Das Parforcehorncorps Waidmannslust spielte in der Hubertusmesse mit Pastorin Anke Kusche. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Eine Hubertusmesse ist in der Kirche St. Georg in Fürstenau gefeiert worden. Gedanken zur Jagd aus mehreren Jahrtausenden stellte Pastorin Anke Kusche in den Mittelpunkt. Das Parforcehorncorps Waidmannslust Fürstenau unter der Leitung von Volker Wohlgemuth spielte während der Messe.