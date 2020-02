Fürstenau . Ehrenamtliches Engagement wird in Fürstenau großgeschrieben. Auf dem Neujahrsempfang. werden jährlich Ehrenamtliche ausgezeichnet, allerdings waren in diesem Jahr vier Personen verhindert. Ihre Ehrungen wurden jetzt im Sitzungssaal im Schloss in Fürstenau nachgeholt.

Bürgermeisterin Manuela Nestroy und Stadtdirektor Benno Trütken begrüßten Karin Wolke-Höveler mit Annette Haverkamp-Peis von der Werbegemeinschaft Fürstenau, Dieter Brüggemeyer mit Jörg Wegmann von der Niedersächsisch-westfälischen Angelvereinigung, Ilsabe Tebbenhoff mit Lore Lah vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Settrup sowie Matthias May mit Lorena Hein vom Sportverein Hollenstede.



Im Gespräch wurde deutlich, dass das Ehrenamt im Bewusstsein der jüngeren Bevölkerung lange nicht so stark verankert ist wie in der Vergangenheit. Wie die Gäste berichteten, ist die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, in verschiedenen Bevölkerungskreisen zurückgegangen. Auch finde der gesellschaftliche Wert des Ehrenamts in der Erziehung im Elternhaus sowie in den sozialen Kreisen nicht mehr die notwendige Förderung.

Der immer mehr zunehmende Ganztagsbetrieb in den Schulen schränke den Raum für ehrenamtliches Engagement außerdem ein. Die Anwesenden machten deutlich, dass es ohne ehrenamtliches Engagement in den meisten Vereinen nicht laufen würde. Trütken wies auf das Projekt „Kleine Alltagshilfen“ hin.

Vielfältiges Wirken

In der Laudatio gingen Nestroy und Trütken auf das vielfältige Wirken der Ehrenamtlichen ein. Für ihr Engagement in der Werbegemeinschaft gab es eine Auszeichnung für das langjährige Vorstandsmitglied Karin Wolke-Höveler. Sie war von 2007 bis 2013 Schriftführerin, von 2013 bis 2019 Vorsitzende. Sie hat sich für das Leben in der Stadt eingesetzt und immer wieder Events nach Fürstenau geholt.

In seinem Verein hat sich Dieter Brüggemeyer über zwei Jahrzehnte in der Jugendarbeit engagiert und dabei eine Vielzahl von Aufgaben übernommen. Er ist nach wie vor engagiert im Verein in verschiedenen Projekten zum Schutz der Natur ebenso tätig wie als Fischereiaufseher.

Als Trainer und Spieler durchgehend in mehreren Jugendmannschaften bis hin zu den Herren, bei denen er jetzt spielt, hat sich Matthias May engagiert. Für junge Fußballer zeigt er als Trainer Verantwortung.

Über ein halbes Jahrhundert lang hat Ilsabe Tebbenhoff als Vorsitzende in Settrup im DRK gewirkt. 2016 legte sie im Alter von 85 Jahren das Amt in jüngere Hände, ist aber nach wie vor noch engagiert mit dabei. jesc