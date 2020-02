Hollenstede. Seine Majestät Bernhard III (Gerdes), Grünkohlkönig von 2019, und der CDU-Samtgemeindeverband Fürstenau hatten zum traditionellen Grünkohlessen in den Saal Johannemann in Hollenstede eingeladen. Zum neuen Grünkohlkönig wurde Uwe Hummert gekürt.

