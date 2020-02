Bippen. Die technische Sammlung im Otto Herrmann-Haus ist Geschichte. Die Exponate wurden inzwischen eingelagert. Die Sammlung, aufgebaut von Werner Hollermann, aber soll erhalten bleiben. Jetzt ist es gelungen, wenige Exponate in einer beleuchteten Vitrine im Eingangsbereich des Vollsortimenters K+K in Bippen auszustellen.

