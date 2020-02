Abriss des St.Reginen-Stiftes in Fürstenau hat begonnen CC-Editor öffnen

Die Abrissarbeiten für das St.Reginen-Stift in Fürstenau haben begonnen. Anstelle des bisherigen Gebäudes soll in weiten Teilen ein Neubau entstehen. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Abrissarbeiten am St.-Reginen-Stift in Fürstenau haben begonnen. In den nächsten Wochen wird das ehemalige Krankenhaus und spätere Alten- und Pflegeheim dem Erdboden gleichgemacht. Anschließend wird neu gebaut.