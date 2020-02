Fürstenau. Derzeit steht ein großes Baugerüst mit Lastenaufzug an der Westseite des Kirchturms von St. Katharina, dem ehemalig ersten Bauwerk der Fürstenauer Burg, heute als Schloss bezeichnet. Aus gutem Grund: Im Glockenstuhl gibt es Sanierungsbedarf. Fachleute müssen zwei wichtige Balken austauschen.

Expedita voluptas dolorem iure voluptas laborum vel quasi. Ut laborum commodi deserunt rem quo omnis est. Placeat voluptatem eum iste. Ut enim nostrum dolores quidem veritatis et. Adipisci dolorem rem mollitia quasi qui omnis dolorum autem. Quo autem assumenda esse sit incidunt dolore libero. Quis hic vel qui voluptatem nihil rem. Culpa non saepe non vero. Eaque occaecati sapiente quo quia sit voluptatem velit.

Quisquam ut eaque recusandae laudantium est qui eum. Distinctio ad quam nam. Ab necessitatibus ut sunt. Eos enim aut voluptatem. Et maiores quaerat autem eligendi. Velit culpa nihil dolorem. Qui asperiores perspiciatis ut et vel. Qui dolores rerum aut provident omnis earum. Voluptas et ipsam natus minus facilis. Dolorem tempore enim perferendis vitae quidem ipsam vel. Assumenda inventore eligendi autem et harum sit.

Illum.