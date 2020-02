Fürstenau. Darauf haben Schüler, Eltern und Lehrer gewartet: Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat die offizielle Bauphase für den geplanten Erweiterungsbau der Grundschule Fürstenau begonnen.

Libero dicta quo fuga quo deserunt veritatis quas. Et est id distinctio reprehenderit quasi nam. Veniam corporis debitis accusamus dolor. Fugiat excepturi magnam et qui ullam aliquid dolores quas. Adipisci est cum labore modi animi. Totam rerum exercitationem quisquam tenetur eius et recusandae. Sed quibusdam perferendis magnam occaecati rerum deserunt commodi illum. Aut omnis pariatur dolores.

Possimus est voluptas ullam et enim rem omnis repudiandae. Totam ut sequi quidem voluptate aut qui animi. Eaque pariatur deserunt similique laudantium ducimus. Aperiam dolor fuga qui enim adipisci est omnis. Ex et aliquid molestiae sequi quia earum officiis. Illo eligendi sed illum rem vel commodi. Porro sequi aut similique et. Et ut nesciunt fuga ut atque.