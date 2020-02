Fürstenau. Das war dreist: Nach einem Einkauf beim Aldi an der Parkstraße in Fürstenau ist eine 65-jährige Fürstenauerin am Freitagabend gegen 19.35 Uhr das Opfer eines nicht alltäglichen Diebstahls geworden.

