Grundsteinlegung für den An- und Umbau am Pastor-Arning-Haus in Fürstenau: Geschäftsführer Joachim Minneker, Pastorin Anke Kusche, Maurermeister Willi Einhaus, Geschäftsführer Udo Hoffeld, Vorstandsvorsitzender des evangelischen Krankenhausverein Dirk Baumgart sowie Architekt Andreas Küpker. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Großer Bahnhof am Pastor-Arning-Haus in Fürstenau: Mit vielen Gästen und Verantwortlichen ist der Grundstein für den An- und Umbau des Alten- und Pflegeheimes in Fürstenau gelegt worden.