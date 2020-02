Schwagstorf. Während der Generalversammlung der Kolpingkapelle Schwagstorf zogen deren Mitglieder eine positive Bilanz des vergangenen Jahres – auch mit Blick auf die Feiern zum 40-jährigen Bestehen. In diesem Jahr können sich Musikliebhaber am 29. März im Saal Reinermann auf ein Kaffeekonzert freuen.

