Erster Pflegekurs in Schwagstorf beginnt im September

Freuen sich auf die Premiere im September: Werner Lullmann, Geschäftsführer der Niels Stensen Kliniken (von links), Martin Pope, Leiter des Niels Stensen Bildungszentrums, Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken und der stellvertretende Leiter des Niels Stensen Bildungszentrums Norbert Thyen. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Schwagstorf. Das Niels Stensen Bildungszentrum beabsichtigt, eine Außenstelle im Osnabrücker Nordkreis einzurichten. Der erste Pflegekurs startet am 1. September 2020 in den ehemaligen Räumen der Sparkasse in Schwagstorf.