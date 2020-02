Berge. Das ehemalige Textilwarengeschäft B. H. Sandhaus an der Hauptstraße in Berge hat bekanntlich zum 31. Dezember 2016 geschlossen. Nun erfolgt der Rückbau des Ladenlokals.

