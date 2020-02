Baugebietsfreigabe trotz Sturmtiefausläufern durch: Sven Schittker, Baufirma Wübker; Markus Mönsters und Dirk Imke, Wasserverband BSB, Gerd Steinkamp, Kreissparkasse; Bürgermeister Helmut Tolsdorf; Bernd Heinemann, Vorstand Kreissparkasse; Stefan Wiermann und Friedrich Potthoff, Ingenieurbüro Tovar & Partner sowie Lars Pfeilsticker, Vorstand Kreissparkasse. Foto: Siegfried Wistuba

Bippen. Im neuen Bippener Baugebiet hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Das gesamte Baugebiet wurde parzelliert, ein großes Regenrückhaltebecken in die Landschaft eingefügt, die Kanalisation in die Erde gebracht und eine Baustraße zum Erreichen der Grundstücke angelegt.