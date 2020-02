Informationstag an der Oberschule Berge CC-Editor öffnen

Im Bereich Hauswirtschaft gab es Leckeres, zubereitet durch Andrea Lahmann und ihre Schülerinnen. Foto: Jürgen Schwietert

Berge . Ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen rund um die Schule erwartete die Eltern und potenziellen Fünftklässler in der Oberschule am Sonnenberg in Berge.