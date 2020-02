Bippen. Gut angenommen wurde die vom Kuhlhoff Bippen „Lernen auf dem Lande“ angebotene Ferienfreizeit „Tiere im Winter“. Die teilnehmenden Kinder erforschten die Maiburg und bauten anschließend Nistkästen – mit Spaß und Feuereifer.

