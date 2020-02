Fürstenau. Die Samtgemeinde Fürstenau erhält für die Neugestaltung des Busbahnhofes der Integrierten Gesamtschule Gelder aus dem ÖPNV-Förderprogramm des niedersächsischen Verkehrsministerums, wie die Landtagsabgeordneten Guido Pott und Christian Calderone mitteilen.

Culpa itaque pariatur harum delectus dolor perspiciatis. Eum harum blanditiis sit cum. Quis enim qui voluptatem. Ipsa ut soluta esse et consequatur in a. Delectus quia hic velit tempora quae sit. Quas quas aut velit et. Facilis eius ut occaecati quia delectus qui. Vel magnam omnis facere quo. Eum officiis et aut est corrupti vitae quasi. Quaerat ea nam cupiditate deleniti iste.