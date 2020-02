Gemütliche Runde: Pastor i.R. Georg Anders (von links), Sr. M. Georgoia, Erna Bischof, Änne Schulte, Gisela Snöink, Sr. M. Mauritia, Sr. M. Regulindis, hinten stehend: Christel Gerweler und Bürgermeisterin Manuela Nestroy. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau/Bersenbrück. Ein großes Schild mit der Aufschrift „Alten- und Pflegezentrum St.-Reginen-Stift Fürstenau“ prangt über dem Eingang des ehemaligen St.-Josef-Stiftes in Bersenbrück. Vor einem Vierteljahr sind die Bewohner der Fürstenauer Einrichtung für die Zeit der zweijährigen Bauphase in das leer stehende St.-Josef-Stift in Bersenbrück umgezogen.