Fürstenau. Stadt und Samtgemeinde Fürstenau werden im Herbst dem Förderverein des Museums des Landkreises in Bersenbrück das Foyer des Sitzungssaales im Schloss für eine Ausstellung zum Thema „300 Jahre Justus Möser“ kostenlos zur Verfügung stellen. Außerdem unterstützt die Stadt die Veranstaltung mit 1000 Euro. Eine entsprechende Empfehlung sprach der Jugend- und Kulturausschuss aus.

