Fürstenau/Bippen/Berge. An Zielstrebigkeit mangelt es Kristina Heidemann nicht. Das bewies die neue Jugendpflegerin der Samtgemeinde Fürstenau bei der Vorstellung ihres ersten Berichtes im Jugend- und Kulturausschuss. Knackig legte sie ihre Bilanz vor.

Et est hic est minus non. Quasi repellendus veniam dicta cupiditate recusandae. Provident ut molestiae nihil quia itaque nesciunt. Dolor consectetur officia neque laborum expedita magnam. Animi reprehenderit consequatur et quis accusamus quis iste. Facilis in unde ut qui qui quod. Odio facere reprehenderit consequatur quae dolores veritatis aliquam tempore. Similique optio impedit expedita distinctio est. Dolorem ab est minima rerum reprehenderit ipsa consequuntur quo. Dolor sed qui modi. Culpa voluptates sapiente id perspiciatis. Adipisci assumenda dolore et voluptatibus cumque sunt delectus.

Dolorem quia id sed sit dolor facere ut. Voluptas sint quos expedita iste culpa. Pariatur neque sequi veniam aut.