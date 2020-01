Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Bippen. Ein Wolf sei in eine Zuchtfarm für Nandus im Bippener Ortsteil Vechtel eingedrungen, so lautete der Notruf, der am Samstagnachmittag die Polizei Bersenbrück erreichte. Einen Wolf fanden die Beamten dort allerdings nicht vor, schreibt die Polizei in einem Bericht auf Facebook.