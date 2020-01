Im Eingangsbereich der Zweigstelle der Kreissparkasse Berge weisen Dietmar Plagge, Helmut Tolsdorf und Manfred Hölscher auf den Defibrillator hin. Foto: Jürgen Schwietet

Bippen. In den vergangenen Wochen sind in Bippen zwei Defibrillatoren neu installiert worden. Ein Gerät befindet sicht im Eingangsbereich der Kreissparkasse an der Hauptstraße, das andere Gerät im Eingangsbereich der VR-Bank an der Bahnhofstraße.