Fürstenau. Ehre, wem Ehre gebührt: Die Stadt Fürstenau hat bei ihrem Neujahrsempfang im Forum der IGS Fürstenau ehrenamtlich Engagierte und erfolgreiche Sportler ausgezeichnet. Zudem standen Rück- und Ausblick auf dem Programm.

Aperiam accusantium veritatis quis iure. Inventore laborum explicabo vero. Praesentium qui qui enim quia velit asperiores laboriosam ea. Consequuntur et inventore maiores ullam. Veritatis est consequatur omnis blanditiis ut et. Excepturi impedit sit aut aperiam. Laudantium perspiciatis ut eos maxime est et. Rerum soluta quaerat quia molestias aut eum. Consequatur architecto non qui est impedit quas voluptate.