Fürstenau. Die Aufgaben der Firma Landschaftspflege Timmer haben die Firmen Forstbetrieb Chris Boyemann und Marco Nöring sowie Agrarservice Andre Berling übernommen. Die aus einem landwirtschaftlichen Settruper Bauernhof hervorgegangene Firma Timmer befindet sich in Auflösung.

