Am 26. Februar 2020 wird der OLB-Standort in Fürstenau in eine SB-Filiale umgewandelt. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau/Ankum. Die Oldenburgische Landesbank (OLB) wandelt ihren Standort in Fürstenau an der Großen Straße am 26. Februar 2020 in eine Selbstbedienungs-Filiale um. Die Mitarbeiter wechseln an den Standort in Ankum. Dort sind weiterhin Beratungsgespräche möglich.