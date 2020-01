Bippen/Fürstenau . Einmal auf dem Chefsessel eines großen Unternehmens zu sitzen, ist ein Traum vieler junger Menschen. Für 24 Schüler der gymnasialen Oberstufe der Integrierten Gesamtschule (IGS) Fürstenau wurde dieser Traum zumindest für eine kurze Zeit wahr. Die Schüler waren bei der Firma Stöckel zu Gast und leiteten dort beim computergestützten Schülerplanspiel „Management Information Game“ konkurrierende Aktiengesellschaften.

