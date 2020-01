Fürstenau. Seit 1905 ziert ein Wetterhahn die Spitze des markanten Turmes der St.-Reginen-Stiftes in Fürstenau. Der Turm wird demnächst verschwinden, wenn das Gebäude abgerissen wird, um dem Neubau des Alten- und Pflegezentrums Platz zu machen. Der Wetterhahn wird aber auch künftig über Buten Porten und Osnabrücker Straße wachen. Vorher wird er aber noch einmal auf Vordermann gebracht.

