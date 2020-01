Firma Agravis Technik hat in Fürstenau Wurzeln geschlagen CC-Editor öffnen

Die Chefs: Betriebsleiter Guido Große-Berg (links) und Verkaufsleiter Martin Büscher. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Drei Jahre ist es jetzt her, dass die Geschäftsstelle Fürstenau der Agravis Technik Münsterland-Ems an der Osnabrücker Straße in Fürstenau ihren Betrieb aufgenommen hat. Die Mitarbeiter blicken auf ein positives Ergebnis zurück. Der Standort hat sich inzwischen bei der Kundschaft etabliert.