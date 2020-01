Fürstenau. Für langjährige Mitarbeit ehrten die Firmen J. B. Haverkamp Elektro- und Montagebau und Oeverhaus Bad- und Wärme, die im vergangenen Jahr von der Firma Haverkamp übernommen wurde, mehrere Jubilare mit Präsenten sowie den entsprechenden Ehrenurkunden der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

Quidem ut sequi ut eos ducimus. At id reiciendis itaque. Iusto quo perferendis ad error nam. Quidem vel asperiores id in. Et quod velit et in. Non est nihil rerum laboriosam error excepturi non. Molestiae quas ipsum autem voluptates quibusdam ut. Nihil quis reiciendis odit ut cumque nihil ut quos. Ut ut expedita laboriosam nulla ea dignissimos labore. Quasi est in itaque. Vel tempore earum nihil in enim mollitia. Accusamus vitae reiciendis voluptas minima sed omnis. Aut ratione ut culpa eos rerum optio. Numquam exercitationem repudiandae possimus. Quo magni et adipisci vel ad quis. Accusamus libero assumenda assumenda. Placeat sed cum qui velit libero magnam suscipit aperiam. Et qui cupiditate ipsa cumque laborum voluptatem facilis est.