Unbekannter Mann greift Fußgängerin in Fürstenau auf der Straße an

Die Polizei in Fürstenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff eines Mannes auf eine Fußgängerin in Fürstenau machen können. Foto: Carsten Rehder/dpa

Fürstenau. Am Dienstagabend ist in Fürstenau einen Frau angegriffen und verletzt worden. Der Täter flüchtete unerkannt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie sucht nun mögliche Zeugen, die Auskunft zu dem Vorfall geben können.