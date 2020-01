Fürstenau/Bippen/Berge. Das Wahlergebnis hätte nicht überzeugender sein können: Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Samtgemeindeverbandes Fürstenau im Hotel am Markt haben sich von 48 anwesenden Mitgliedern 47 dafür ausgesprochen, mit dem Bippener Dirk Imke als Kandidaten für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters im September 2021 ins Rennen zu gehen. Die fehlende Stimme war lediglich ungültig.

