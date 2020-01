Kleine Alltagshilfen bieten Mittagstisch in Bippen an CC-Editor öffnen

Die ehrenamtlichen Helfer der Kleinen Alltagshelfen planen einen Mittagstisch. Helmut Tolsdorf (rechts), Gerda Brüwer-Thole und Antigone Mally (Fünfte und Sechste von links) und Thomas Wagener (links) unterstützen die Idee. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Bippen. Die ehrenamtlichen Helfer des Projekts "Kleine Alltagshilfen" bieten künftig zweimal im Monat in Bippen einen Mittagstisch für Menschen an, die gerne in netter Gesellschaft essen möchten, anstatt allein am Esstisch zu sitzen.