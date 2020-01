Fürstenau. Ernennungen und Beförderungen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Fürstenau. Insgesamt leisteten 135 Mitglieder im vergangenen Jahr 10047 ehrenamtliche Stunden. Größter Einsatz war die Evakuierung zur Bombensprengung im Fürsten Forest.

Rückblick: „Ein ereignisreiches Jahr, in dem wir viel geleistet haben, liegt nun wieder hinter uns“, betonte Ortsbrandmeister Gunnar Tetzlaff. Er ging besonders auf den Feuerwehrbedarfsplan ein. „Nach einem gehörigen Fehlstart des Projektes mit großen Defiziten wurde am Ende doch eine gemeinsame Linie gefunden, so dass es schließlich zu einem den Anforderungen entsprechenden Konzept kommen wird“, betonte der Ortsbrandmeister. Tetzlaff dankte allen, die sich für die Freiwillige Feuerwehr engagiert, die Einsätze gefahren und sich weitergebildet haben.



Einsätze: Wie Schriftführerin Christin Krieger berichtete leisteten die Kameraden insgesamt 1548 Einsatzstunden. So wurden 28 Brände (768 Stunden) bekämpft. Sie gliederten sich in einen Entstehungsbrand, fünf Kleinbrände, vier Mittelbrände und zwei Großbränden sowie sechs Brandsicherheitswachen, vier Alarmübungen und sechs nachbarschaftlichen Löschhilfen. Weiterhin wurden 41 Hilfeleistungen (780 Stunden) abgearbeitet. geleistet. Hinzu kamen zahlreiche Ausbildungs- und Übungsstunden.

Statistik: An Lehrgängen nahmen 15 Mitglieder teil. Insgesamt wurden 5715 Dienststunden geleistet. Hinzu kommen 3482 Stunden der Jugendfeuerwehr, 222 Stunden der Bereitschaft und 628 Stunden des Feuerwehrmusikzuges. Aktiven Dienst leisten 55 Mitglieder. In der Altersabteilung sind 19 Kameraden, in der Jugendfeuerwehr zwölf sowie im Musikzug zehn Musiker, die nur hier Dienst leisten. Weiterhin werden 78 fördernde Mitglieder sowie mit Helmut Kamlage ein Ehrenmitglied verzeichnet.

Grußworte: Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken sicherte den Feuerwehrmitgliedern weitere Unterstützung bei der Ausbildung zu. „Ich spreche euch meinen ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit aus“, betonte Trütken, verbunden mit dem Wunsch nach möglichst wenig Einsätzen.

Der stellvertretenden Brandabschnittsleiter Nord, Ralf George, berichtete von der Arbeit der Feuerwehren auf Landkreisebene sowie den Feuerwehrbereitschaften. „Die Kreisfeuerwehr ist dabei, ein neues Fahrzeugkonzept aufzustellen“, so George, der auf weitere Schulungsmöglichkeiten ebenso hinwies wie auf die Arbeit der Abschnittsführungsstellen. Er rief dazu auf, die erforderlichen Atemschutzbelastungsübungen entsprechend den Vorgaben zu absolvieren.

Für den Fachausschuss sowie den Förderverein der Feuerwehr sprach Jürgen Schwietert, der der Sachbearbeiterin Magdalena Föcke für ihre gute Arbeit bei der Bombenräumung dankte. Schwietert hob die Bedeutung der Jugendfeuerwehr hervor:. „Feuerwehren mit Jugendfeuerwehren haben in der Regel keine Personalprobleme“, betonte er.

Anzeige Anzeige

Wahlen: Zum neuen Jugendfeuerwehrwart wurde Carsten Senger gewählt. Er löste Felix Braun ab. Bestätigt wurden als Schriftführerin Christin Krieger und als Sicherheitsbeauftragter Marcel Olding. Für die Öffentlichkeitsarbeit bleibt Jürgen Schwietert zuständig.



Ernennungen/Beförderungen: Zum Feuerwehrmann-/ frauanwärter wurden Lennart Brandt, Tom Eske, Jannis Flockenhaus, Hendrik Karhoff, Falk Schutkin und Timo Zwetzich sowie Ann-Christin Pietruszinski und Marco Liotti ernannt.

Zum Oberfeuerwehrmann wurde Oliver Schröder, zum Hauptfeuerwehrmann wurden Matthias Bläul, Philip Erdwins und Willi Stein befördert.

Termine: 18. Januar: Großübung mit MANV-Lage (Massenanfall von Verletzten); 25. Januar: Grünkohlgang; 8. Februar: Kameradschaftsfest; 14./15. März: 24-Stunden Rennen im Fürsten Forest; 21. März Müllsammelaktion; 12. April: öffentliches Osterfeuer; 8. August: Schlauchbootrennen in Verbindung mit dem Candellightschwimmen der DLRG.