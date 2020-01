Berge. Im Mittelpunkt der jüngsten Ortsbrandmeisterarbeitstagung der Gemeindefeuerwehr Fürstenau standen der Jahresrückblick 2019 und die Verabschiedung der verdienten Funktionsträger Hermann Schohaus und Ralf Auf dem Felde. Die Gemeindefeuerwehr leistete 2019 insgesamt 23 837 Dienst- und Einsatzstunden.

