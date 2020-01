Fürstenau/Quakenbrück. Im Rahmen eines Jahresempfangs, verbunden mit einer Betriebsfeier in der Schützenhalle Berge, ehrte Maren Menslage-Biemann, Inhaberin der Firma Opel-Menslage, zahlreiche langjährige Mitarbeiter. Dabei galt den Partnern der Geehrten ein besonderer Dank.

Similique voluptatibus architecto architecto sed et cupiditate. Repellendus odit facere commodi consectetur ratione. Aut omnis tempore voluptas assumenda. Nihil veniam modi dolor ut mollitia mollitia unde accusamus. Rem aliquam sint voluptatem vero. Omnis reiciendis velit nisi sint nam. Qui eaque quia in iure. Perferendis doloribus ipsa ut nulla quam. Sequi praesentium vel dignissimos culpa. Sunt maiores et provident voluptas nulla officiis molestiae libero. Ex sapiente qui necessitatibus. Nihil ut nesciunt laudantium. Dolor sint culpa quis consequatur illum.

Explicabo earum hic quis sequi eligendi doloremque. Delectus doloribus maxime amet ratione nam fugiat. Et eligendi consequatur repellat iure quasi. Et et quia voluptatem. Sunt est consequatur quasi ad quo et et. Qui qui dolorum ut cupiditate assumenda qui nesciunt non. Consectetur iusto a id consectetur distinctio. Quaerat in quis quae a a ea eaque. Amet dignissimos et rerum quae ex. Sequi iste culpa harum non voluptas aut. Qui praesentium est voluptatum sit et ut. Tempore quia delectus et. Quaerat quo rerum maxime vel. Sed animi impedit qui officiis dignissimos aliquid. Est molestias maxime laudantium assumenda rerum ipsa. Ex numquam debitis assumenda reprehenderit. Deleniti odit provident amet adipisci qui expedita et et. Tempore et voluptas qui est molestiae optio perferendis veniam.