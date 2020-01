Freuen sich über viel Zuspruch: Anna-Maria Thediek (von links), Verena Gierke, Christine Scholz-Lomp, Sandra Fenstermann, Beate Gross, Imke Trütken, Claus Bäumler und Melanie Arens. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Die erste Kinovorstellung der Fürstenauer Lichtspiele im Hotel Wilken war ausverkauft. 30 Männer und Frauen aller Altersgruppen genossen in entspannter Atmosphäre einen unterhaltsamen Kinoabend, in dessen Mittelpunkt die Träume, Wünsche und Hoffnungen der Menschen in der Silvesternacht standen.