Warum gelbe Tonnen in Fürstenau nicht geleert worden sind

Den nächsten Versuch, die gelben Säcke und Tonnen zu entsorgen, unternimmt die Awigo am Dienstag. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Fürstenau. Wegen einer Fahrzeugpanne musste die Awigo die Abfuhr der gelben Tonne und der gelben Säcke am Samstag, 4. Januar 2020, in Teilen von Fürstenau abbrechen. Am Dienstag, 7. Januar, ist ab 6 Uhr ein Nachfuhrtermin geplant.