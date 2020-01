Das Goldpaar Anita und Karl-Heinz Dirkmann befestigte ein Schloss am Schlüsselherz. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau . Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am heutigen Donnerstag Anita und Karl-Heinz Dirkmann. Sie wurden am 2. Januar 1970 in der Klosterkapelle Dinklage getraut.