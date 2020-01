St. Servatiusheim in Berge wird verkauft CC-Editor öffnen

Das St. Servatiusheim in Berge steht zum Verkauf. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Berge . Das St. Servatiusheim in Berge, das ehemalige Schwesternhaus, steht zum Verkauf. Nach Rücksprache mit dem Bischöflichen Generalvikariat hat sich der Kirchenvorstand St. Servatius in Berge zu diesem Schritt entschlossen. Das Gebäude liegt auf einem Grundstück in Berge mit einer Größe von etwa 350 Quadratmetern.