Fürstenau. Im Mittelpunkt des Knobelabends zum Jahresabschluss im SPD Ortsverein Fürstenau standen besondere Ehrungen. Für ihr Engagement für die Partei und in der Kommunalpolitik wurden Hans-Jörg Koralewski und Winfried Knocks mit der Willy-Brand-Medaille ausgezeichnet.

Alias accusamus dicta nam labore rerum cumque praesentium. Aperiam molestiae et fugit ad eos sit fugiat. Voluptatem quo et dolores sint. Incidunt iusto exercitationem omnis et.