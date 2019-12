Bippen. Für die Gemeinde Bippen wird derzeit ein Ortsfamilienbuch erarbeitet. Der Arbeitskreis um Helga Ackmann und Wilfried Holthaus freut sich über weitere Mitstreiter. Und auch mehrere Ortsteile der Gemeinde bringen sich ein. Nach wie vor sind weitere Mitarbeiter aus der Region willkommen.

