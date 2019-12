Es ist noch viel zu tun bis zur großen Karnevalsgala in Grafeld: Die Maler sind nebst „Gehilfen“ schon fleißig bei der Arbeit. Foto: Karnevalsgesellschaft

Grafeld. „Grafeld helau!“ heißt es am 25. Januar und 1. Februar 2020 wieder , wenn Sitzungspräsident Jürgen Berndsen mit seinem Elferrat jeweils um 19.33 Uhr Einzug hält in die festlich geschmückte „Narrhalla“ – zum ersten Mal in Pu’s Halle in Grafeld, die derzeit von den Karnevalisten hergerichtet wird.