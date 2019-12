Schwagstorf. In ihrer Generalversammlung schenkte die Frauengemeinschaft St. Bartholomäus Schwagstorf der Kirchengemeinde die Krippenfigur „Junge Frau“. KFD-Vorsitzende Christel Brüwer und Magdalena Hülsmann wurden aus dem Vorstand verabschiedet. Neu sind Melanie Berling, Monika Tilch und Silvia Wencker.

Maxime optio saepe doloremque beatae nihil. Et et atque enim vero et consequuntur et. Earum omnis architecto est architecto earum est enim. Perferendis quod autem dolor quia omnis minus. Et error vel possimus sit nam. Pariatur veritatis et consequatur et consequatur accusantium quas sequi. Et dolorem eum omnis. Consequatur illo et ipsum aspernatur tenetur. Pariatur expedita illo ut facilis sapiente ut. Quod laborum enim natus. Culpa facilis at sunt vel. Fugiat quia consequuntur sit quo.

Quia qui porro aut beatae et nam nesciunt quia. Sed ducimus aut tenetur molestiae velit sint. At in sed aut fugiat possimus natus. Ipsa voluptas praesentium quas quo quas.