Fürstenau. In der Leitung der Jugendfeuerwehr Fürstenau gibt es erhebliche Veränderungen. Mehrere Mitglieder wechseln in die aktive Feuerwehr. Ob Karsten Senger neuer Jugendfeuerwehrwart wird, entscheidet die Freiwillige Feuerwehr in ihrer Mitgliederversammlung am 10. Januar.

Verabschiedung/Wahlen: In die aktive Feuerwehr wechseln Jannis Flockenhaus, Tom Eske, Lennart Brandt, Timo Zwetzich, Hendrik Karhoff und Falk Schutkin. Sie wurden in der Mitgliederversammlung der Jugendfeuerwehr (JF) Fürstenau mit einem Präsent verabschiedet. Zum JF-Gruppenführer wurde Finn Fleddermann, zu seinem Stellvertreter Raik Hagen, zur JF-Schriftführerin Noelle Feiken, zur Kassenwartin Joelina Julslic gewählt. Auch Jugendfeuerwehrwart Felix Braun steht für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung. In geheimer Wahl setzte sich als Nachfolger zwar Jannes Brandt gegen Karsten Senger durch, Brandt hat aber inzwischen seine Kandidatur aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Der daraufhin als Nachfolger für Felix Braun vorgeschlagene Karsten Senger muss nun noch von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) als Jugendfeuerwehrwart bestätigt werden. Das sollte in der nächsten Mitgliederversammlung der FF am 10. Januar geschehen.

Rückblick: Das Jahr 2019 startete wie gewohnt mit der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Fürstenau und der Tannenbaumsammelaktion. Das Osterfeuer wurde vom Team der Jugendfeuerwehr (JF) abgesichert. Am Pfingstwochenende fand ein Zeltlager mit der Partnerjugendfeuerwehr aus Borgsdorf statt. Auf dem Familiennachmittag der Kolpingfamilie Fürstenau unterhielt die JF die Kinder mit Wasserspielen. Beim Schlauchbootrennen erpaddelte sich das Samtgemeindejugendfeuerwehr-Team den vierten Platz. Bei der Sternwanderung in Bohmte reichte es bei 23 Teilnehmern für den siebten Platz. Die JF engagierte sich weiterhin für das Seniorenkino und den St. Martins Umzug und nahm an der Gedenkstunde zum Volkstrauertag teil.

Statistik: Dienstabende: 485,5 Stunden, Öffentlichkeitsarbeit: 589,75 Stunden, Verschiedenes: 316 Stunden sowie Zeltlager. Gesamtstunden 2019 (ohne Zeltlager): 1391,25 Stunden.

Grußworte: „Hier wird ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Ihr macht nicht nur Feuerwehrdienst. Ihr leistet sehr viel für die Gemeinde“, betonte Schwagstorfs Ortsbrandmeister Josef Hemme. Er dankte für die Ausbildung der jungen Leute aus Schwagstorf. Weiterhin ging er auf den Schnuppernachmittag in Schwagstorf ein, bei dem drei junge Leute für die JF begeistert werden konnten, ein. „Wir brauchen euch“, betonte Hemme. Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Klaus-Henning Schönborn dankte dem scheidenden JF-Wart für seine Arbeit. Braun habe als sein Nachfolger in der Ortsfeuerwehr Fürstenau die JF weiter aufgebaut.

Termine: Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenau am 10. Januar; Tannenbaumsammelaktion am 11. Januar; Kreisjugendfeuerwehrtag in Bad Essen am 21. März; Spiel ohne Grenzen in Menslage am 9. Mai; Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Rüthen vom 18. bis 25. Juli.